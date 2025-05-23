Ankara Takımları: Yükseliş, Kalış ve Düşüş - Son Dakika
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Ankara Takımları: Yükseliş, Kalış ve Düşüş

23.05.2025 21:59
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Trendyol 1. Lig'de Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi, Ankaragücü düştü, Keçiörengücü kaldı.

- Ankara takımlarının Trendyol 1. Lig karnesi: 1'i düştü, 1'i kaldı, 1'i yükseldi

ANKARA - Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Ankara takımlarından Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi, Ankara Keçiörengücü ligde kaldı, MKE Ankaragücü ise küme düşen takımlar arasında yer aldı.

Trendyol 1. Lig'de bu sezon Ankara'dan 3 takım mücadele etti. Ligi 2. sırada tamamlayan Gençlerbirliği 68 puanla Süper Lig'e yükselirken, Ankara Keçiörengücü, ligi 51 puan ile 14. sırada bitirerek ligde kalmayı başardı. MKE Ankaragücü ise ligi 48 puanla 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

Gençlerbirliği

Sezona Recep Karatepe yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, 19 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 41 puan toplamıştı. Ligin 12. sırasındayken Recep Karatepe ile yollarını ayırıp, Hüseyin Eroğlu ile anlaşan kırmızı-kara, kalan 19 haftada 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 27 puan topladı ve 41 puana ulaşarak 10 sıra yükselmeyi başardı. Bu başarıyla Süper Lig'e doğrudan yükselmeye hak kazanan Gençlerbirliği, küfürsüz tribünleriyle de sezonun en centilmen takımı seçildi. Öte yandan evinde oynadığı maçların 12'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 3'ünde de mağlup olarak 40 puan toplayan Ankara ekibi, deplasmanda ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 28 puanla evinde daha başarılı olduğunu gösterdi.

Ankara Keçiörengücü

Ligi orta sıralarda tamamlayan Ankara Keçiörengücü, 38 haftalık lig maratonunda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Ankara temsilcisi oynadığı müsabakalarda 60 gol attı, 53 gol yedi. Keçiler, sezona Ersan Parlatan ile başlayıp önce Erkan Sözeri daha sonra da Sedat Ağçay ile çalıştı. 3 teknik direktörler sezonu kapatan ekipte, Erkan Sözeri 21 maça çıktı. Ayrıca evinde oynadığı 19 maçın 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 9'unda da mağlup olan Keçiörengücü, deplasmanda daha başarılı bir performans sergiledi. Ankara Keçiörengücü deplasmanda oynadığı maçların 7'sini kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde ise mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, deplasmanda 28, evinde ise 22 puan topladı.

MKE Ankaragücü

Geçen sezon Süper Lig'den, 1. Lig'e gerileyen MKE Ankaragücü topladığı 48 puanla yine küme düştü. Sezon boyunca çıktıkları 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan sarı-lavivertliler, 49 gol atarken ağlarında ise 48 gol gördü. 1 averaj ile sezonu tamamlayan 115 yıllık başkent ekibi, ikinci kez 2. Lig'e düştü. En son 2013-2014 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden Ankaragücü, önümüzdeki sezon yeniden 1. Lig'e yükselmek için mücadele edecek. Sezon içinde 6 teknik direktör değiştiren Ankaragücü, olağanüstü kurul kararı aldı. 17 Mayıs'ta yeterli çoğunluk olmadığı için olağanüstü genel kurul yapılamadı, 24 Mayıs'ta yeniden toplanılacak. Ankara temsilcisi evinde çıktığı müsabakaların 10'unu kazandı, 3'ünde ise berabere kaldı, 6'sını da kaybederek 33 puan aldı. Ankaragücü, deplasmanda oynadığı maçların 4'ünü kazanıp, 3'ünde berabere kalıp, 12'sini de kaybetti. Bu istatistiklerle deplasmanda 15 puan toplayan sarı-lacivertliler, evinde daha başarılı olduğunu gösterdi.

1'i düştü, 1'i kaldı, 1'i yükseldi

Ankara takımları sezon içerisinde toplam 47 galibiyet, 26 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı. Başkent ekipleri, 166 golle rakip fileleri havalandırırken, 135 golü ise engelleyemedi. 3 kulüp, 31 averaj ile sezonu kapatırken, gelecek sezon Gençlerbirliği Süper Lig'de, Ankara Keçiörengücü Trendyol 1. Lig'de ve MKE Ankaragücü 2. Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Trendyol, Politika, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankara Takımları: Yükseliş, Kalış ve Düşüş - Son Dakika

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