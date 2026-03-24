Ankara Voleybol Ekipleri Play-off'ta

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezona Ankara temsilcileri damga vurdu.

Ligde Ankara'yı bu sezon temsil eden Ziraat Bankkart, Halkbank ve Spor Toto, normal sezonu ilk 4'te bitirerek play-off aşamasında mücadele etme hakkı kazandı.

Play-off turunda 3 başkent ekibinin yanı sıra puan tablosunun 3. basamağında bulunan Galatasaray HDI Sigorta da yer alacak.

Yarı finallerde Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart-Spor Toto maçları oynanacak. İki galibiyete ulaşan takının finale çıkacağı karşılaşmaların ilki 12 Nisan da yapılacak.

Lider Ziraat Bankkart

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir grafik çizen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde de normal sezonu 25 maçta 23 galibiyetle zirvede tamamladı.

Ligin son şampiyonu kırmızı-beyazlılar, ligdeki 2 mağlubiyetini ise diğer Ankara temsilcileri Halkbank ve Spor Toto karşısında yaşadı.

Ziraat Bankkart'ın toplamda 5 şampiyonluğu bulunuyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup çeyrek finale gelen başkent ekibi, Avrupa şampiyonluğunun da favorileri arasında gösteriliyor.

Halkbank takipte

Başkentin köklü voleybol kulüplerinden Halkbank ise ligde oynadığı 25 maçta 20 galibiyet elde ederek ikinci sırada yer aldı.

Toplamda 10 kez şampiyon olduğu ligde Halkbank, bir sezon aradan sonra tekrar şampiyonluk sevinci yaşamak için mücadele veriyor.

Başkent ekibi, play-off etabında ligi 3. sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.

Spor Toto son haftalarda çıkış yakaladı

Son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle play-off potasına giren Spor Toto, sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Ligde 17 galibiyet elde eden Spor Toto, play-off etabında lider Ziraat Bankkart ile finale çıkma mücadelesi verecek.

Spor Toto tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşamak için ter dökecek.

Son 5 sezonun şampiyonu başkentten

Efeler Ligi'nde son 5 sezonunun şampiyonu başkent Ankara'dan çıktı.

Ligde son 5 sezonda 4 kez Ziraat Bankkart, 1 defa da Halkbank şampiyon oldu.

Tamamlanan son 11 sezonda ise 9 kez mutlu sona başkent ekipleri ulaşırken, bu sürede sadece Fenerbahçe ve Arkas Spor birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.