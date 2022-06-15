Açıklamada, "Erdi Dikmen'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Erdi'nin satın alma opsiyonu kullanılarak 3 milyon lira karşılığında İzmir temsilcisine transfer olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Erdi Dikmen, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ankaragüçlü Erdi Dikmen Altınordu'ya transfer oldu - Son Dakika

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