Ankaragücü 4-0 Iğdır FK\'ya mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'ya 4-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
12. dakikada Dorin Rotariu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
15. dakikada defansın arkasında topla buluşan Thuram, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
58. dakikada Valentin Eysseric'in pasında topla buluşan Thuram, rakiplerini geçerek kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
62. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Daniel Avramovski'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
70. dakikada Halil İbrahim'in hatalı pasında araya giren Gökcan Kaya, topu filelere yolladı. 4-0
Hakemler: Alpaslan Şen, Furkan Ulu, Rıdvan Çevik
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Mert Çetin (Hayrullah Bilazer dk. 46), Özgür Aktaş, Halil Pehlivan, Ali Kaan Güneren, Osman Çelik (Dalcio dk. 63), Mahmut Tekdemir (Gaetan Laura dk. 63), Nico Schulz, Dorin Rotariu, Owusu Kwabena (Emre Gültekin dk. 77), Rijad Bajic (Renaldo Cephas dk. 46)
Yedekler: Erten Ersu, Diogo Coelho, Cem Türkmen, Michal Rakoczy, İsmail Çokçalış
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Antoine Conte (Alperen Selvi dk. 74), Ali Yaşar, Mert Çölgelen (Aly Malle dk. 90+2), Ahmet Engin, Daniel Avramovski (Muammer Sarıkaya dk. 65), Valentin Eysseric (Adrien Regattin dk. 74), Gökcan Kaya (Valon Ethemi dk. 74), Thuram
Yedekler: Furkan Köse, Alp Arda, Arda Çolak, Semih Akyıldız
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Goller: Thuram (dk. 15 ve 58) Daniel Avramovski (dk. 62) Gökcan Kaya (dk. 70) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Owusu Kwabena, Dalcio, Halil Pehlivan (MKE Ankaragücü) - ANKARA
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