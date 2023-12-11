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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı !.. - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı !..

Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca\'dan Halil Umut Meler\'e saldırı !..
11.12.2023 - 22:42,
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, takımının Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e yumruk attı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde saldırının ardından yere düşen Meler’in bir gözünün şiştiği görülüyor.

Koca'nın beraberindeki bazı kişiler yerdeki Meler'e tekmelerle saldırmaya devam etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bak, "Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olayda "sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını" .

Süper Lig'in yayıncı kanalı BeIN Sports, saldırı sonrasında TFF yönetiminin olağanüstü toplanma kararı aldığını bildirdi.

Süper Lig’in 15. haftasında Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan maçta iki takım sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın 14’üncü dakikasında Olimpiu Morutan’ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi Ankaragücü’nde 50’nci dakikada Ali Sowe kırmızı kartla oyundan atıldı.

Kalan sürede 10 kişi oynayan Ankaragücü, 90+7’de rakip takımda Adolf Gaich’in attığı gole engel olamadı ve skor 1-1’e geldi.

Beraberlik golü öncesinde de Rizespor’da Emir Han Topçu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Faruk Koca kimdir?

59 yaşındaki Koca, 2021 yılından bu yana Ankaragücü’nün başkanlık görevini üstleniyor.

Ticaretle uğraşan Koca, AKP’nin kurucu üyeleri arasında ve iki dönem de Ankara Milletvekilliği yaptı.

Koca, Ekim 2022'de ayın Fair Play yönetici ödülünü de almıştı.

Kaynak: DHA
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