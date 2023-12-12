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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırısı kınandı - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırısı kınandı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca\'nın hakeme saldırısı kınandı
12.12.2023 - 09:34,
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), konuyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Ankara ekibinin bazı yöneticileri de yerde yatan Meler'e tekme attı.

Yaşanan olaylar sonrası MHK, konuyla ilgili bir açıklamada yaptı. Açıklamada, "11.12.2023 tarihinde Eryaman Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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