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BBC

Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı

Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynadığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca’nın müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırması dünya basınında geniş yankı buldu.

Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı
12.12.2023 - 06:54,
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Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynadığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca’nın müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırması dünya basınında geniş yankı buldu.

Birçok uluslararası yayın organı ve spor medyası habere internet sitelerinin ilk sıralardan yer verdi.

Kaynak: BBC
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