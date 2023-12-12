Ankaragücü Başkanı Hakeme Saldırdı
Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynadığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca’nın müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırması dünya basınında geniş yankı buldu.
Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’un Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynadığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takımın başkanı Faruk Koca’nın müsabakanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırması dünya basınında geniş yankı buldu.
Birçok uluslararası yayın organı ve spor medyası habere internet sitelerinin ilk sıralardan yer verdi.
Kaynak: BBC