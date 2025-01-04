Stat: Eryaman
Hakemler: Kadir Sağlam, Seyfettin Ünal, Haydar Avcı
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış, Diogo Aleksis Özçakmak, Mahmut Tekdemir, Hayrullah Bilazer (Dk. 82 Schulz), Osman Çelik, Kitsiou, Varga (Dk. 82 Rotariu), Saponara (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), Cephas (Dk. 90+4 Cem Tuna Türkmen), Bajic (Dk. 67 Dadashov)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker (Dk. 33 Oğuzcan Çalışkan), Arda Hilmi Şengül, Ali Dere (Dk. 85 Yılmaz Basravi), Erkam Develi, Traore, Camara (Dk. 65 Togui), Rroca (Dk. 85 Halil Can Ayan), Diouf, Dembele (Dk. 65 Abazaj)
Goller: Dk. 39 ve Dk. 55 Cephas (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 57 Diouf, Dk. 58 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 58 İsmail Çokçalış, Dk. 80 Diogo Aleksis Özçakmak (MKE Ankaragücü)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü, derbi maçta Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'nün attığı 3 gol ofsayt gerekçesiyle, MKE Ankaragücü'nün de 90+6. dakikada Rotariu'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası topun çizgiyi geçmediği gerekçesiyle geri alındı.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü Derbiyi Kazandı - Son Dakika
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