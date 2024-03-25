- Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca: "Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek"
ANKARA - Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, "Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek" dedi.
MKE Ankaragücü yönetimi, Altındağ'da yapımı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Ankaragücü taraftarlarıyla iftarda bir araya geldi. İftar programı öncesi taraftarlara hitap eden Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonunun kendisine verdiği cezayı hatırlatarak, "Ömür boyu başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek. Bunu kara bir leke olarak anacaktır. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzde Ankaragücü'ne hizmet sevdasını alamazsınız" diye konuştu.
Düzenlenen programa Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da katıldı. Faruk Koca ve Altınok, yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumunda incelemelerde bulundu. Ardından taraftarlarla iftar yemeğine geçildi.
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