MKE Ankaragücü\'nün stoperi Nihad Mujakic: Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergiledik

MKE Ankaragücü'nün stoperi Nihad Mujakic, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesindeki Fenerbahçe galibiyetinin ardından, "Fenerbahçe gibi çok güçlü bir rakibin karşısında iyi bir performans sergiledik ve 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti almayı başardık" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Başkent ekibinin defans oyuncusu Nihad Mujakic, mücadelenin ardından basın açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz haftalarda istenilen performansa ulaşamadıklarını ifade eden Mujakic, "2-0'dan 3-2 gibi bir skorla Kayserispor'a maalesef yenildik ama bizim bir sözümüz vardı. Bu sözümüzün de arkasında durduk. Fenerbahçe gibi çok güçlü bir rakibin karşısında iyi bir performans sergiledik ve 3-0 gibi net bir skorla galibiyeti almayı başardık. Bundan dolayı gerçekten mutluyuz ama bugünkü galibiyetimiz taraftarlarımız içindi. Onlar sahada mücadele eden ve her maça kazanma gayretiyle çıkan bir takımı görmeyi hak ediyorlar. Bize gösterdikleri taraftarlık performanslardan dolayı biz onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Ana motivasyonumuz geçen yıl oynadığımız Başakşehir maçıydı"
Mujakic, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu maçın özelinde ana motivasyonumuz geçen yıl oynadığımız Başakşehir maçıydı. Başakşehir maçında benim şahsi düşüncem olarak finale gitmeyi hak eden taraf bizdik ve çok şanssız bir şekilde kaybettik. Bu maçta geçmiş zamandaki hatalarımızı telafi ettiğimizi düşünüyorum. Başka motivasyon kaynağımız ise ileride daha başarılı bir takım olmak ve bu takıma, şehre hak ettiği kupayı getirmek." - ANKARA
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe taraftarlarının kendisine yönelik küfürlü tezahürat yapmasına değinen genç antrenör, "Fenerbahçeli Emre'yim ben. İnsanlar da bana bunu hissettirdi. Bunu yaşayacağımı düşünmemiştim. Söyleyecek bir şey yok" dedi.
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
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