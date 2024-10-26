Ankaragücü Galibiyetle Gururlandı - Son Dakika
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Ankaragücü Galibiyetle Gururlandı

Kenan Koçak, Kocaelispor karşısındaki 4-2 galibiyet sonrası takımıyla gurur duyduğunu belirtti.

26.10.2024 23:16
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'u 4-2 yendikleri maçta takımının performansından dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koçak, Ankaragücü taraftarının maç öncesi yaptığı koreografinin tüylerini diken diken ettiğini belirterek sözlerine başladı.

Taraftarın kendilerine büyük destek verdiğini aktaran Koçak, "Önemli bir galibiyet aldık, takımımla gurur duyuyorum. Sevinçliyiz ama fazla sevinmeye vaktimiz yok. Salı günü bir kupa maçımız var. Adım adım hedeflerimize ilerleyeceğiz. Futbolcuların özverisi çok büyüktü. Bu galibiyet futbolcularımın başarısıdır." dedi.

Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu'nun iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan Kenan Koçak, "Tolga ile Efkan özel futbolcular. Aynı zamanda çok değerli insanlar. Onların da belli yapıları duyguları var. Kendileri tabii ki zor haftalar geçirdi burada. Hiçbir zaman karakterlerinden şüphe etmedim. Çok iyi çalışıyorlar. O yüzden takım olarak ilerlememiz lazım. Bugün de iyi oynamamıza rağmen her şeyi toz pembe görmeyeceğiz. Hedefimiz daha iyi olmak. Hep beraber takım olursak Ankaragücü taraftarıyla bir aile olursak başarılı oluruz. Şehrin desteğine ihtiyacımız var. Allah'ın izniyle Ankaragücü'nü iyi günler bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sağlam: "Basit goller yedik"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, basit defans hatalarıyla maçı kaybettiklerini dile getirdi.

Futbolseverler için izlemesi keyifli bir müsabaka olduğunu anlatan Sağlam, şöyle konuştu:

"Her ne kadar kaybetsek de güzel bir maç oldu. Maça kötü başladık ama sonra dengeyi bulduk. Defans hattının anlaşamaması bizi geriye düşürdü. İkinci yarı oyuncu değişikliklerle kontrolü elimize alıp iyi oynadık. Golü de bulduk. Yediğimiz son iki gol bizim gibi bir takıma yakışmadı. Kontrolü elimize aldığımız oyunda defansın pozisyon almada sıkıntı yaşamasıyla basit goller yedik. Son 4 maçta gol yemeyen takımımız, o maçlarda vermediğimiz pozisyonları bu karşılaşmada verdik. Bu durumun üstesinden gelmek bizim işimiz. Gerekli analizleri yapıp önümüzdeki hafta Karagümrük karşısında yeniden galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Sadece 3 puan kaybettik ama bu lig zorlu olacak. Ankaragücü de ligin şampiyonluk adaylarından birisi. Hala ligin en yukarısındayız. Moral bozmaya gerek yok. İyi bir takımımız var."

Maçın hakeminin sorulması üzerine Sağlam, "Tolga Ciğerci'nin kırmızı kart görmesi lazımdı. Artık hakemle VAR'la alakalı konuşunca mağlubiyete kılıf arıyormuşuz gibi gözüküyor. Üçüncü golden önce de faul vardı ama Tolga'nın pozisyonu net kırmızı karttı." cevabını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankaragücü Galibiyetle Gururlandı - Son Dakika

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