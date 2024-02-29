Ankaragücü Icardi'den sonra Mert Hakan Yandaş'ı da şikayet edecek - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü Icardi'den sonra Mert Hakan Yandaş'ı da şikayet edecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

29.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:46
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'yi ağırlamış, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın, Ankaragücü tribünlere yönelik hareketleri ve birtakım ifadeleri olmuştu. Ardından Kazımcan Karataş'la bir arbede yaşamıştı.

Ankaragücü Icardi'den sonra Mert Hakan Yandaş'ı da şikayet edecek

Söz konusu görüntüler sonrası Ankaragücü harekete geçti. Ankaragücü, Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

Ankaragücü Icardi'den sonra Mert Hakan Yandaş'ı da şikayet edecek
Ankaragücü Icardi\'den sonra Mert Hakan Yandaş\'ı da şikayet edecek

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Son Dakika Spor Ankaragücü Icardi'den sonra Mert Hakan Yandaş'ı da şikayet edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankaragücü Icardi'den sonra Mert Hakan Yandaş'ı da şikayet edecek - Son Dakika
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