MKE Ankaragücü, kalecisi Doğukan Kaya'yı Muş 1984 Muşspor'a kiraladı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, kalecisi Doğukan Kaya'yı Muş 1984 Muşspor'a kiraladı

MKE Ankaragücü, kalecisi Doğukan Kaya\'yı Muş 1984 Muşspor\'a kiraladı

Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, kalecisi Doğukan Kaya'yı TFF 3. Lig ekibi Muş 1984 Muşspor'a sezon sonuna kadar kiraladı. Kaya, MKE Ankaragücü'ne 2022 yılında transfer olmuş ve sadece 1 resmi maçta forma giymişti.

09.02.2024 22:31
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, kalecisi Doğukan Kaya'yı TFF 3. Lig ekibi Muş 1984 Muşspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki kalecinin sezon sonuna kadar Muş ekibinin formasını giyeceği belirtildi.

MKE Ankaragücü'ne 2022 yılında Kocaelispor'dan transfer olan Doğukan Kaya, sadece 1 resmi maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MKE Ankaragücü, kalecisi Doğukan Kaya'yı Muş 1984 Muşspor'a kiraladı - Son Dakika
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