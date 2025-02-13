Ankaragücü, Karagümrük\'e 1-0 Kaybetti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada sağdan Laura'nın pasında ceza sahası içinde Rakoczy'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Serginho'nun ortasında kale önünde Wesley'in şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.
81. dakikada Wesley'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ertaç topu çeldi. Dönen topu Wesley ağlara yolladı. 1-0
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Nico Schulz (Halil Pehlivan dk. 59), Mert Çetin, Özgür Aktaş, Hayrullah Bilazer, Osman Çelik (Emre Gültekin dk. 46), Dorin Rotariu, Owusu Kwabena (Renaldo Cephas dk. 65), Dalcio (İsmail Çokçalış dk. 85), Michal Rakoczy, Gaetan Laura (Rajid Bajic dk. 46)
Yedekler: Erten Ersu, Diego Coelho, Cem Türkmen, Sıraç Astanakulov, Mesut Kesik
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Papis Djilobodji, Joao Camacho (Nikola Dovedan dk. 67), Çağtay Kurukalıp, Daniel Johnson, Marius Doh, Göktan Gürpüz (Muhammed Mert dk. 85), Serginho (Ahmet Sivri dk. 85), Wesley
Yedekler: Emre Bilgin, Salih Dursun, Emir Tintiş, Talha Ülvan, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Gol: Wesley (dk. 81) (Fatih Karagümrük)
Sarı Kartlar: Owusu Kwabena, Özgür Aktaş, Halil Pehlivan, Dorin Rotariu, (MKE Ankaragücü) Furkan Bekleviç, Daniel Johnson (Fatih Karagümrük) - ANKARA
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