Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

06.09.2022 19:51

Türkiye Futbol Feerasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle siyah-beyazlı oyuncu Josef de Souza'yı PFDK'ya sevk etti. Josef, akım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüştü.

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maç sonrası saha karışmış ve bir Ankaragücü taraftarı, siyah-beyazlı futbolculara saldırmıştı. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ise saldırgana müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.

Takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart gören Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN SEVK EDİLDİ

Brezilyalı orta saha gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü futbolcusu Josef de Souza Dias'ın 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Josef de Souza, Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
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