Beşiktaş kırmızı kartın iptalini istemişti! Josef de Souza, PFDK'ye sevk edildi

İbrahim Tatlıses'in kızının transparan pantolonu olay oldu: Bütün için görünüyor

Her şey canlı yayına yansıdı! Jorge Jesus'tan Okan Buruk'a ortalığı ayağa kaldıran hareket

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2 yendiği maç sonrası saha karışmış ve bir Ankaragücü taraftarı, siyah-beyazlı futbolculara saldırmıştı. Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ise saldırgana müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.

SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN SEVK EDİLDİ

Brezilyalı orta saha gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü futbolcusu Josef de Souza Dias'ın 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.