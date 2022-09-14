Beşiktaşlı Josef de Souza tepkilerin ardından yeni bir paylaşım yaptı: Tanrı'ya her gün şükrediyorum

Ankaragücü maçında yaşananlardan sonra futbol gündeminden adı düşmeyen Josef de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye yeniden gelişinin üzerinden 2 yıl geçtiğini ve bu kararından son derece mutlu olduğunu vurguladı.

"EN İYİ SEÇİMİ YAPTIĞIMDAN ŞÜPHEM YOK"

Josef de Souza sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Türkiye'ye dönmemin üzerinden tam iki yıl geçti. Beni bu karara yönlendirdiği için Tanrı'ya her gün şükrediyorum. En iyi seçimi yaptığımdan hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMEDİĞİM BİR LİGDE KALAMAM"

Ankaragücü maçından sonra takım arkadaşlarına saldıran taraftara müdahale eden Josef de Souza kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Deneyimli orta saha cezasının iptal edilmemesinin ardından basın toplantısı düzenlemiş ve daha sonra bir paylaşım yaparak, "Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız. Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor. Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım. Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile." ifadelerini kullanmıştı. Josef de Souza'nın "Kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam." sözleri tepki çekmişti.