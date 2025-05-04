Ankaragücü'nde Kaplan: "Son hafta final maçımız var" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ankaragücü'nde Kaplan: "Son hafta final maçımız var"

Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 3-2 yenerken, teknik direktör Kaplan, ligde kalmak istediklerini belirtti.

04.05.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasındaki başkent derbisinde konuk olduğu Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yenen MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, kazandıkları için mutlu olduklarını, son hafta maçında da galip gelerek ligde kalmak istediklerini belirtti.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmalarının ve yukarıya tutunmalarının gerektiği bir karşılaşmaya çıktıklarını aktararak, "Kazandık ama zaman daraldı, son bir final maçımız kaldı. Geldikten sonra 2'de 2 yaptık, inşallah önümüzdeki hafta oynayacağımız Amed Sportif Faaliyetler maçını da kazanacağız, sonrasında da rakiplerimize bakarak yol çizeceğiz. Camia olarak kazandığımız için mutluyuz ama keşke istediğimiz sonuçlar olsaydı. Son haftaya bıraktık işimizi ama inşallah önümüzdeki hafta kazanırız, rakiplerimiz de kaybeder ve inşallah bu lige tutunuruz." diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü'nün de iyi bir takım olduğunu belirten Kaplan, "Sezon başında iyi bir giriş yaptılar bana göre play-off'u şanssız bir şekilde kaçırdılar. Çok iyi oyuncular aldılar, ülke futboluna iyi oyuncular kattılar, kulüp yapılanmasında da Sedat başkan güzel işler yaptı. Keçiörengücü'nü de Sedat başkanı ve sportif direktörlerini de kutluyorum çünkü Türk futboluna yetiştirdikleri oyuncularla güzel katkıları var." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü olarak genç oyuncuları da oynattıklarını dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"İlk yarıda öne geçtik, ardından gol yedik. Orta sahada tam istediğimiz oyunu kuramadık, rakibimize uzak oynadık. Bunları devre arasında konuştuk. Sonuçta maçı kazandık, bundan sonra da Keçiörengücü'ne başarılar diliyorum. Önümüzdeki Amed Sportif Faaliyetler maçına bakacağız. Geldiğimizde de söyledik, '3'te 3 yapacağız.' dedik ve 'İnşallah kümede de kalacağız.' demiştik. Tabii Manisa FK'nin haftaya Ümraniyespor deplasmanı var. Moralimizi bozmuyoruz, moralimizi yüksek tutacağız, inşallah Ankaragücü bu ligde kalır, bana göre de kalacak. Ben öyle hissediyorum."

Bir basın mensubunun sorusu üzerine Gençlerbirliği'nin kazanması ve uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkmaya çok yaklaşmasını da değerlendiren Kaplan, "Gençlerbirliği'nin kazanması ve uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkmaya yaklaşması başkent futbolu adına sevindirici, inşallah onlar Süper Lig'e çıkar, biz de ligde kalırız. Ankara futbolu için Keçiörengücü de keşke play-off'a çıksaydı, bizim için sevindirici olurdu. Son hafta da olsa biz son düzlüğe kadar savaşacağız ve bu ligde kalacağız." şeklinde konuştu.

Yıldırım: "Komik bir penaltıydı"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Mehmet Yıldırım, "Maçla ilgili çok fazla konuşmayacağım. Verilen penaltıyı hepimiz gördük, komik bir penaltıydı. Hocamız da (Sedat Ağçay) zaten şimdi yönetim kuruluyla bir görüşme yapacak, ondan sonra kararını verecek." dedi.

Basın mensuplarından soru almayacağını belirten Yıldırım, bu açıklamayla yetindi.

Kaynak: AA

Mustafa Kaplan, MKE Ankaragücü, Yerel Haberler, Ankaragücü, Politika, Futbol, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nde Kaplan: 'Son hafta final maçımız var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:45:55. #7.11#
SON DAKİKA: Ankaragücü'nde Kaplan: "Son hafta final maçımız var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.