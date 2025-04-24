Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı

MKE Ankaragücü, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararı aldı.

MKE Ankaragücü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Yönetim Kurulu tarafından 24.04.2025 tarih ve 205 sayılı kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı gereği, ilk toplantının 17.05.2025 Cumartesi günü saat 14.00'te Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi - Şenyuva Kuzey Ankara 9. Etap Keçiören/ Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 24.05.2025 Cumartesi günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır." - ANKARA