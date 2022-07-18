Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları Kayseri'de sürüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Dağı'ndaki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdürüyor.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmanda, oyuncular ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalıştı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Teknik Direktör Dalcı, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın her geçen gün daha fazla birbirine alıştığını söyledi.

Yeni bir takım olduklarına vurgu yapan Dalcı, "Gelişirken değişmeye, gelişirken de bu yarışın içerisinde güçlü bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Şu an biz futbolculara yardımcı oluyoruz, onlar da bize yardımcı oluyor. Yeni gelen oyuncularımız burayı benimsedi. Takımda arkadaşlık üst düzeyde. Bu da iyi şeylerin habercisi. Son iki transferimiz var. Bir orta saha bir de stoper alarak şimdilik transfer kapatacağız." dedi.

Dalcı, Erciyes'teki yüksek irtifa kamp merkezini çok beğendiğini ve yapımı süren sahalarında hizmete açılmasıyla buraya çok daha fazla takımın geleceğini belirtti.

Ligde kalıcı olmak istediklerinin altını çizen Dalcı, şöyle konuştu:

"Ankaragücü büyük bir camia, bunu herkes biliyor. Bu camiada doğru işler yapmak gerekiyor. Bu sene lige yeni çıktık. Her şeyin farkındayız. Tabii Ankaragücü'ne yakışan bir mücadeleyi vermek için elimizden geleni yapacağız. Öncelikle bu ligde gerçekten çok rahat kalabilen bir takım olmak istiyoruz. Sonra da kendi içerisinde yukarıyı hedefleyen bir takım haline geleceğiz. Avrupa da bizim için çok önemli. Buna en yakın yol da kupaya da önem vereceğiz. Bu sene Ankaragücü'nü daha güçlü, daha sağlam, Süper Lig'de asansör takım değil bu ligin güçlü parçası olacağız. Bunun temellerini atıyoruz. İnşallah bu sene Ankaragücü'ne yakışır bir takım olacağız."