Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Herkes için adalet istiyoruz - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Herkes için adalet istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

27.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:59
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaşanan hakem kararlarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolu her karşılaşmada yapılan skandal hatalarla daha da kaotik bir hal almaya devam ediyor.

Bu seviyede güven erozyonunun yaşandığı bir dönemi futbolumuzda asla hatırlamıyoruz.

Son günlerde özellikle Anadolu kulüplerinin aleyhine yapılan hakem hataları, bizi bu açıklamayı yapmaya zorunlu kıldı.

Futbolu yönetenlere; Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını, her kulübün çok değerli ve eşit şartlarda mücadele etme hakkında sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

114 yıllık İmalat-ı Harbiye'nin takımı olarak, ayrıcalık değil her kulüp için, her karşılaşmada ADALET istiyoruz."

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Herkes için adalet istiyoruz

Öte yandan MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam Eryaman Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Ankaragücü\'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Herkes için adalet istiyoruz

Fenerbahçe, Ankaragücü, 3.Sayfa, Toplum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: Herkes için adalet istiyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Uğur RİZE: İnsallah öyle olur fenerbahceyi tutmazlar gs olarak bu yıl insallah farklı bir takım kazanır kupayı 4 29 Yanıtla
  • Harun Tanışık: Gs ye yatıp 3 yediniz simdi adaletmi diyorsuuz 24 7 Yanıtla
  • Vahap Kirkor: Adalet isteyenler nedense FB maçından önce ister. Komut aynı yerden mi geliyor. 9 3 Yanıtla
  • Baris Yavuz: şu ortamda konuşmak herkesin hakkıdır 11 0 Yanıtla
  • mauro icardi: SİZDE 2 MAÇTA 6 PUAN ALDINIZ. DEMEKKİ SİZE DE YATTILAR. 2 2
  • Murat Gunduz: 8-0 salatasaraya yenilince de Beşiktaş adalet diye bagiriyordu. 1 0 Yanıtla

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