Ankaragücü'nden Öğrencilere Forma Hediyesi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yöneticileri sınıflarını birincilikle bitiren öğrencilere forma hediye etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ankara Cemil Meriç Anadolu Lisesi'nde düzenlenen karne törenine öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra MKE Ankaragücü Başkan Vekili Cem Koçyiğitoğlu, MKE Ankaragücü Stat Sorumlusu İsmet Beltan ile bir grup Ankaragücü taraftarı da katıldı.

Açıklamada, törenin ardından 9, 10, 11 ve 12. sınıfların dönem birincilerine Ankaragücü forması hediye edildiği ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildiği bildirildi.