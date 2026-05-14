Ankaragücü'nden Transfer Yasağı Açıklaması

MKE Ankaragücü, getirilen transfer yasağıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan haberler üzerine bilgilendirme yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, "Kulübümüz hakkında futbolcu Gaetan Laura tarafından FIFA nezdinde açılan dosya kapsamında 2 dönem kalıcı transfer yasağı uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan diğer transfer yasağı süreçlerinin ise farklı dosyalarla ilgili olduğu aktarılarak, "Bunun dışında yer alan diğer dosyalara ilişkin transfer yasakları, ilgili borçların ödenmesi halinde kaldırılabilecek niteliktedir. Bugün kamuoyuna yansıyan süreç de bu kapsamdaki dosyalardan biridir." denildi.

Kulübün, Gaetan Laura dosyası başta olmak üzere alacaklılarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Birçok dosyada mutabakat sağlanmış bulunmaktadır. Kalan süreçlere ilişkin yönetim kurulumuz, kulübümüzün mali yapısını ve sürdürülebilirliğini gözeterek sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.