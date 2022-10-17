Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü! - Son Dakika
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Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!

17.10.2022 22:44

Ankaragücü'nü 3-0 yenen Fenerbahçe'de karşılaşmadan sonra Jorge Jesus, Michy Batshuayi'nin olduğu yöne doğru sinirle bağırdı. Yapılan yorumlarda Portekizli hocanın eliyle "Git işareti" yaptığı ve Belçikalı yıldızı galibiyeti kutlayan takım arkadaşlarının yanına gitmediği için uyardığı ifade edildi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Jorge Jesus'un çileden çıktığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

JORGE JESUS ÇOK SİNİRLENDİ

Maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Fenerbahçeli futbolcular orta alanda yumak haline gelirken, Michy Batshuayi saha kenarında kaldı. Bu görüntü karşısında oldukça sinirlenen Jorge Jesus'un, Belçikalı yıldızın yanına sinirle gitmesinin sebebinin bu konu hakkında uyarıda bulunması olduğu öne sürüldü.

Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden çılgına döndü! Yaptığı hareket çok konuşulur
Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden çılgına döndü! Yaptığı hareket çok konuşulur
Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden çılgına döndü! Yaptığı hareket çok konuşulur
Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden çılgına döndü! Yaptığı hareket çok konuşulur

FENERBAHÇE 2. SIRAYA YERLEŞTİ

MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de maç eksiğiyle puanını 20 yaptı ve 2. sıraya yerleşti.

YORUMLAR
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü! - Son Dakika
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