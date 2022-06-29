Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı

29.06.2022 00:17

Ankaragücü sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla bir dönem Real Madrid ve Paris Saint-Germain'de oynayan Jese Rodrgiuez'i renklerine bağladığını açıkladı.

Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formaları da giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı. Başkent ekibi, yıldız futbolcuyu sosyal medyadan yayınladığı özel bir videoyla duyurdu.

Ankaragücü'nden çılgın transfer! Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez resmen imzayı attı

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Real Madrid altyapısında yetişen ve eflatun-beyazlıların A takımında da bir süre forma giyen Jese Rodriguez, 25 milyon euroya PSG'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu burada da dikiş tutturamazken sırasıyla Las Palmas, Stoke City ve Sporting formaları giydi. Jese Rodriguez son olarak geçen sezon Las Palmas ile İspanya 2. Lig'inde forma giydi. Yıldız futbolcu, Las Palmas formasıyla çıktığı 40 maçta 10 gol 6 asistlik skor katkısı verdi.

Ankaragücü'nden çılgın transfer! Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez resmen imzayı attı
Ankaragücü'nden çılgın transfer! Real Madrid ve PSG'nin eski yıldızı Jese Rodriguez resmen imzayı attı
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Real Madrid, Ankaragücü, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı - Son Dakika


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