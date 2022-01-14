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Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

14.01.2022 10:16
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kulübün Beştepe'de bulunan tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kulübün Beştepe'de bulunan tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kulübün Beştepe'de bulunan tesislerinde bir basın toplantısı düzenledi. Burada soruları yanıtlayan Dalcı, eski oyuncularından Nadir Çiftçi'nin iyi bir performans sergilediğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, Nadir'in, taraftarların tepkisi sebebiyle kulüpten ayrıldığını dile getirdi. Takımdaki diğer oyunculardan da bahseden Dalcı, Sinan Osmanoğlu'nun devamlılığı olan bir oyuncu olduğunun altını çizdi. Osmanoğlu'nun sezon boyunca çok az sakatlandığına dikkat çeken Mustafa Dalcı, oyuncunun oyun esnasında da en az hata yapan kişiler arasında olduğundan bahsetti. Yasin Güreler'in şans verildikçe elinden geldiğini yaptığını söyleyen Dalcı, Eren Derdiyok ile Aatif Chahechouhe'dan ise övgüyle söz etti.

Korona virüse yakalanan oyuncularda semptom yok

Deneyimli teknik adam, korona virüse yakalanan futbolcuların herhangi bir semptom göstermediğini ifade ederek, tedbir amaçlı karantinaya alındıklarını açıkladı. Transferler hakkında da bilgi veren Dalcı, çalışmaların devam ettiğini, anlaşmaya yakın oyuncuların olduğunu ve transfer tahtalarının açılması halinde de ellerinden gelenleri yapacaklarını aktardı.

Tepkilere yönelik açıklama

Taraftarların kendisine tepki göstermesine rağmen takıma desteklerini esirgemediklerinin altını çizen Mustafa Dalcı, sezon sonunda başarılı olmaları halinde yapılan eleştirilere cevap vereceğini bildirdi. Tüm tepkilere rağmen dışarıda karşılaştıkları taraftarlarla arasında iyi bir diyalog olduğuna dikkat çeken Dalcı, yapılan hiçbir eleştiriye karşı bugüne kadar hiçbir saygısızlığının olmadığının da altını çizdi. Dalcı, ayrıca eleştirinin futbolun doğasında olduğunu belirterek, camiada bazı şeylerin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Uzun vadeli planlar

Sarı lacivertlilerin hocası, takımın eksikleri olmasına rağmen çoğu istatistiklerde önde olduğunu sözlerine ekledi. Ligin geride kalan 20 haftası itibariyle hedeflediklerinden sadece 6 puan geride olduklarını söyleyen Dalcı, her ihtimali düşündüğünü ve uzun vadeli hareket ettiğini anlattı. Deneyimli teknik direktör, elindeki kadronun dar olmasına rağmen oyuncuları mecbur kalmadıkça mevkileri dışında oynatmadığını belirtti.

Altyapının önemine değindi

Alt yapı konusunda tecrübeli olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Dalcı, alt yapıdaki oyuncuların A takımda forma şansı bulamamasının nedenini yeterli seviyede olmadıklarından ve gelişme kat etmeleri gerektiğinden ötürü olduğunu savundu. Ankaragücü'nün hedefe oynayan bir takım olarak nitelendiren Dalcı, kulüpteki alt yapı oyuncuları da dahil herkese çok değer verildiğini ve ayrım yapılmadığını söyledi. Mustafa Dalcı, altyapı çalışmalarına da fazlasıyla önem gösterdiklerini ifade etti.

Taraftarlardan rica

Taraftarların kulüple ilgili açıklamaları resmi yayın organlarından takip etmelerini rica eden Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, lisansının yeterli olmadığından dolayı maç sonu gerçekleştirilen basın toplantılarında yer alamadığını sözlerine ekledi. - ANKARA

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi

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Aatif Chahechouhe, Mustafa Dalcı, Ankaragücü, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika Spor


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