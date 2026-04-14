Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankaragücü ve ATFF İşbirliği Görüşmesi
14.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankaragücü, ATFF ile altyapı projeleri ve Türk gençlerinin futboluna katkı üzerine görüştü.

AVRUPA Türk Futbol Federasyonu (ATFF) heyeti, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan'ı Ziraat Tesisleri'nde ziyaret etti. Taraflar, gerçekleştirilen görüşmede altyapı çalışmaları ve gelecekte yapılabilecek ortak projeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulundu.

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız ve beraberindeki heyet, MKE Ankaragücü yönetimiyle bir araya geldi. Görüşmede, Avrupa'daki Türk gençlerinin Türk futboluna kazandırılması konusunda fikir alışverişinde bulunularak; altyapıdan oyuncu gelişimi, uluslararası organizasyonlar ve kulüpler arası iş birliği konuları da ele alındı. Görüşmede ayrıca iki kurum arasında ilerleyen dönemde ortak projeler geliştirilmesi yönünde olumlu mesajlar verildi.

MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, sarı-lacivertli ekibin kısa vadede yeniden Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediğini belirterek, orta vadede ise kulübün Avrupa kupalarında mücadele eden bir yapıya kavuşmasını amaçladıklarını ifade etti. Alparslan, "Hedefimiz güçlü bir altyapı ile sürdürülebilir başarı yakalamak ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde kulübümüzü UEFA organizasyonlarında yer alan bir konuma getirmektir" diye konuştu.

AYHAN YILDIZ: ANKARAGÜCÜ İLE YAPILACAK İŞ BİRLİKLERİ TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAK

ATFF Başkanı Ayhan Yıldız da, Avrupa'daki Türk gençlerinin Türkiye'deki kulüplerle daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekerek, MKE Ankaragücü ile yapılacak iş birliklerinin Türk futboluna katkı sağlayacağını vurguladı.

Ziyaretin sonunda karşılıklı hediye takdimi yapılırken, MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan tarafından ATFF heyetine kulüp forması hediye edildi.

Kaynak: DHA

Ankaragücü, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 19:50:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.