 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankaragücü ve Hatayspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaragücü ve Hatayspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile Hatayspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında teknik direktörler Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maçın ilk yarısında koparabilecekleri bir oyun oynadıklarını ancak ikinci yarıda Hatayspor'un hakettiği bir oyun sergilediğini söyledi. Demirel ise her zaman kazanmak isteyen bir hoca olduklarını belirterek Türk futbolunun daha iyiye gitmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ankaragücü ve Hatayspor Berabere Kaldı
21.12.2023 - 23:26,
Abone Ol

Süper Lig'in 17'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında ağırladığı Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Beraberlikten dolayı üzgün olduğunu belirten Emre Belözoğlu, kalite yüksek olsa maçı ilk yarıda kendi lehlerine kopartabileceklerini söyleyerek, "İkinci yarıdan hiç memnun değilim ama ilk 45 dakikada gösterilken mücadele ve istek, maç önü yaşanan olayları düşündüğümüzde motivasyon kolay değil. İlk yarıda maçı kopartabilecek oyunu oynamıştık ama ikinci yarıda Hatayspor'un hakettiği bir oyun vardı. Beraberlik adil sonuç olarak görünüyor" dedi.

"HİÇ KOLAY DEĞİL"

Kulübün son dönemde yaşadığı süreçle ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Belözoğlu, "Oyuncuyu motive etmek, kulübün içinden geçtiği süreç, sayın başkanımızın durumu bizler için kolay değil. Olumlu taraf olarak bakabilirsem, ben Ankaragücü'nü sahada güçlü kılmak için her şeyi yapmaya çalışacağım. Başkanın hapiste olduğunu bilerek, bu kulübün zor bir süreçten geçtiğini bilerek, kim mücadele ediyorsa, benimle ve bu kulüple yol yürümeye devam edecek. Ben böyle bakıyorum, burada o yüzden varım. Takıma, camiama yakışacak şekilde bu süreci en doğru şekilde yönetecek tecrübeye sahip olduğumu düşünüyorum. Benim 30 senedir kendimce emeğim var bu süreçte. Gelinen süreçte üzgün olmamak elde değil" diye konuştu.

Takımının ilk devrede kaydettiği golün ofsayt olmadığını belirten Belözoğlu, santrafor bölgesine yapılacak bir transferin öncelikli olmadığını sözlerine ekledi.

VOLKAN DEMİREL: HEP KAZANMAK İSTEYEN HOCALARIZ

Alınan 1 puandan mutlu olmadığını belirten Volkan Demirel, "Emre'ye de sorsanız o da mutlu değildir. Çünkü bizler hep kazanmak isteyen hocalarız. Bugün birer puanla ayrıldık. İlk yarı Ankaragücü maçı da bitirebilirdi. Biz şanslıydık, ikinci yarıda bizim oyunumuz yapmış olduğumuz değişikliklerle daha üstün taraf bizdik ama atamadık. Birer puanla ayrıldık. Söyleyecek de fazla bir şey yok" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA ZARAR VERİYOR"

Son dönemde Türk futbolunda yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demirel, "Türk futboluna zarar veriyor. Bizim hep beraber Türk futbolunun daha iyi nereye götürebiliriz, düşünmemiz gerekiyor. Önce bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ben kendi adıma her zaman bizim de yanlışlarımız var, bizim de hatalarımız var ama her zaman Türk futbolunu daha iyi nerelere taşıyabiliriz düşünüyorum. Bunun için çalışıyorum. Oyuncu yetiştirebiliyorsak benim için puan almaktan daha önemli. O yüzden de bu yolda da ilerlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Taraftarları seven bir hoca olduğunu aktaran Demirel, stadyumları doldurmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Volkan Demirel, Ankaragücü, Hatayspor, Basın Toplantısı, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü ve Hatayspor Berabere Kaldı - Son Dakika


22:51
Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34
CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08
DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54
AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı

Son Dakika
22:51 Oyunculara verdi veriştirdi! Rıza Çalımbay, Alanyaspor maçından sonra resmen ateş püskürdü
22:34 CHP, 126 belediye başkan adayını daha açıkladı! İşte tam liste
21:41 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi
21:35 Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21:14 Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu sakatlandı
21:08 DEM Partili vekilden TBMM kürsüsünde skandal Öcalan çağrısı
20:30 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslup
19:54 AK Parti Sözcüsü Çelik: 10 ilde aday belirleme çalışmaları tamamlandı
19:31 Çaykur Rizespor İstanbul ekibini gole boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2023 23:27:01. #1.11#
SON DAKİKA: Ankaragücü ve Hatayspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement