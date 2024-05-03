Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi: Corendon Alanyaspor maçında son dakikada galibiyetten olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz - Son Dakika
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Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi: Corendon Alanyaspor maçında son dakikada galibiyetten olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz

Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyesi: Corendon Alanyaspor maçında son dakikada galibiyetten olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor karşısında son dakikada galibiyetten olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Aytekin, maçtan sonra yaptığı açıklamada, ilk yarıda iyi futbol oynadıklarını ve alt sıralardan uzaklaşmak için kazanmak istediklerini belirtti. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak istediklerini ve Filistin'e destek koreografisiyle terör devleti İsrail'e tepkilerini gösterdiklerini ifade etti.

03.05.2024 23:03
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MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor karşısında son dakikada galibiyetten olmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aytekin, ilk yarı çok iyi futbol oynadıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"İlk yarı maçı koparabilirdik. Bugün kazanıp alttaki hesapların içinden çıkmak istiyorduk. Hemen bu maçı unutup, kupa maçına konsantre olacağız. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tribünleri dolduran taraftarların coşkusu sahadaki futbolculara yansıdı. Futbolda maalesef son dakika golleri oluyor. Çok isterdik bugün alt sıralardan uzaklaşacak sonucu almayı. Tüm Ankara'nın, Ankaragücü taraftarının sezon başından beri beklediği maçı salı günü Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Ankara'nın Avrupa'ya gitme anahtarı olan bir maç olacak. Salı günü Beşiktaş'ı yenip finale kalacağız. Sonra da ligde alt sıralardan uzaklaşacak sonucu haftaya alacağız."

Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalmak istediklerini dile getiren Aytekin, "Taraftarlarımız İstanbul'da olmayacak ama teknik heyetimiz, futbolcularımız ve yönetimimiz yüreğiyle orada olacak.Taraftarımızın bu maça verdiği önemi biliyoruz. Gidip orada savaşıp maçı kazanacağız." dedi.

"Terör devleti İsrail'e tepkimizi gösterdik"

Maçtan önce tribünde yapılan Filistin'e destek koreografisinin önemine dikkati çeken Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin'de insanlar öldürülüyor. Orada bir katliam yapılıyor. Orada zalimlerin mazlumlara yaptığı eziyeti görüyoruz. Dünyada ölenler Müslüman olunca ses çok cılız çıkıyor. Ankaragücü toplumsal konularda her zaman öncü olmuştur. Ankara'dan dünyaya mesaj verdik. Filistin'in yalnız olmadığını ve terör devleti İsrail'e tepkimizi gösterdik. Cengiz Bey ve Yusuf Bey bu işin hazırlanmasında çok ciddi emekler verdi. Umarım mesajımız yerine gitmiştir. Orada çocuklar öldürülüyor. Bombalar atılıyor, ağır silahlarla insanlar taranıyor yaşlı, çocuk, bebek demeden. Futbolun farkındalık gücünü kullanarak dünyaya bir mesaj vermek istedik."

Kaynak: AA

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