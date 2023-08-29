Emirhan İlhan, Türkiye'ye dönüyor! Torino, Süper Lig ekibiyle her konuda anlaştı

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde kendisine yapılan tüm ısrarlara rağmen takımdan ayrılma kararı alan 19 yaşındaki Emirhan İlkhan, Torino'da umduğunu bulamadı. Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Sampdoria'da geçiren genç futbolcu, Başakşehir'e transfer oluyor.

BAŞAKŞEHİR İLE TORINO ANLAŞTI

Sports Digitale'nin haberine göre, Başakşehir, Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde turuncu-lacivertlilere imzayı atacak.

İTALYA'DA 12 MAÇA ÇIKTI

Emirhan İlkhan, geçen sezon Beşiktaş'tan Torino'ya 4.9 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Sampdoria'da geçiren Emirhan, İtalya kariyerinde 12 maça çıktı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.