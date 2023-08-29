Emirhan İlhan, Türkiye'ye dönüyor! Torino, Süper Lig ekibiyle her konuda anlaştı - Son Dakika

Emirhan İlhan, Türkiye'ye dönüyor! Torino, Süper Lig ekibiyle her konuda anlaştı

Son Güncelleme: 29.08.2023 10:01

Başakşehir, Emirhan İlkhan'ın kiralık transferi için Torino ile her konuda anlaşmaya vardı. Genç yıldızın, kısa süre içerisinde turuncu-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde kendisine yapılan tüm ısrarlara rağmen takımdan ayrılma kararı alan 19 yaşındaki Emirhan İlkhan, Torino'da umduğunu bulamadı. Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Sampdoria'da geçiren genç futbolcu, Başakşehir'e transfer oluyor.

BAŞAKŞEHİR İLE TORINO ANLAŞTI

Sports Digitale'nin haberine göre, Başakşehir, Emirhan İlkhan'ın transferi için Torino ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde turuncu-lacivertlilere imzayı atacak.

İTALYA'DA 12 MAÇA ÇIKTI

Emirhan İlkhan, geçen sezon Beşiktaş'tan Torino'ya 4.9 milyon euro bedelle transfer olmuştu. Sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Sampdoria'da geçiren Emirhan, İtalya kariyerinde 12 maça çıktı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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Emirhan İlkhan, Başakşehir, Torino, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emirhan İlhan, Türkiye'ye dönüyor! Torino, Süper Lig ekibiyle her konuda anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emirhan İlhan, Türkiye'ye dönüyor! Torino, Süper Lig ekibiyle her konuda anlaştı - Son Dakika
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