Anlaşma sağlandı! Masuaku'dan sürpriz transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anlaşma sağlandı! Masuaku'dan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Masuaku\'dan sürpriz transfer
24.01.2026 19:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Premier Lig ekibi Sunderland forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcu Arthur Masuaku, İngiliz ekibinden ayrılıyor. Lens, Arhut Masuaku'nun kiralık transferi için Sunderland anlaştı.

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, İngiliz ekibine de veda ediyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Arhut Masuaku'nun kiralık transferi için Sunderland anlaşmaya vardı. Haberde, 32 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar kiralanacağı ve hafta başında imza için Fransa'ya gideceği ifade edildi.

SADECE 4 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Sunderland'de bu sezon sadece 4 maça çıkabilen Masuaku, gol ya da asist katkısı yapamadı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Sunderland ile olan sözleşmesi 2027'ye dek devam ediyor.

Arthur Masuaku, Sunderland AFC, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma sağlandı! Masuaku'dan sürpriz transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi
Fenerbahçe’de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz ile yollar ayrıldı
Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı Mezarlıktaki poşetin içinden binlerce uyuşturucu hap çıktı
ABD’den yeni İran hamlesi Yaptırım kararı alındı ABD'den yeni İran hamlesi! Yaptırım kararı alındı
Melis Sezen, Bali’de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

19:01
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz Yıldız isim yedeklerde
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz! Yıldız isim yedeklerde
17:56
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
Cezaevinde çıkan sözlü tartışma kanlı bitti: 21 kişi hastanelik oldu
17:50
’Sarı kod’la uyarılan Antalya’da tarım alanları su altında kaldı
'Sarı kod'la uyarılan Antalya'da tarım alanları su altında kaldı
17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
16:13
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 20:00:33. #7.11#
SON DAKİKA: Anlaşma sağlandı! Masuaku'dan sürpriz transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.