Anlaşma sağlandı! Masuaku\'dan sürpriz transfer

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'tan ayrılan ve İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland'e imza atan Arthur Masuaku, İngiliz ekibine de veda ediyor.
L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Lens, Arhut Masuaku'nun kiralık transferi için Sunderland anlaşmaya vardı. Haberde, 32 yaşındaki sol bekin sezon sonuna kadar kiralanacağı ve hafta başında imza için Fransa'ya gideceği ifade edildi.
Sunderland'de bu sezon sadece 4 maça çıkabilen Masuaku, gol ya da asist katkısı yapamadı. Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun Sunderland ile olan sözleşmesi 2027'ye dek devam ediyor.
