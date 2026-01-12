Anlaşma sağlandı! Szymanski Fransa yolcusu

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig devi Fenerbahçe'de bir yıldız isimle daha yollar resmen ayrılıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, Fransa Ligue 1 ekibi Rennes ile yaptığı transfer görüşmelerinde kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

SON GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Haberde, iki kulüp arasındaki pazarlıklarda da sona gelindği, her iki takımın da 10-12 milyon euro bandındaki bir bonservis bedeli üzerinden uzlaştığı belirtildi. Son görüşmelerin yapıldığı, transferin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023-2024 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de çıktığı 133 maçta 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi.