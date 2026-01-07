Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor

Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy\'e getiriyor
07.01.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferi için Lazio ile bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Guendouzi'nin 11 Ocak'taki Verona-Lazio maçının ardından İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından bir önemli hamleyi daha bitirme aşamasına geldi. Sarı-lacivertliler, Lazio'nun 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi ile anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞMEDE EL SIKIŞILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe ile Guendouzi arasında 4.5+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Transferin mali detaylarında ise tarafların bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro üzerinden el sıkıştığı kaydedildi.

Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadiköy'e getiriyor

DI MARZIO: İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ BELLİ

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise Guendouzi'nin İstanbul'a geliş planını paylaştı. Di Marzio'nun haberine göre Fransız oyuncu, 11 Ocak Pazar günü oynanacak Verona–Lazio maçının ardından İstanbul'a gidecek.

PSG ALTYAPISINDAN AVRUPA DEVLERİNE

Kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Guendouzi, sırasıyla Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giyerek Avrupa'nın önemli liglerinde tecrübe kazandı.

LAZIO PERFORMANSI

Guendouzi bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, İstanbul, Kadıköy, Verona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 250934 250934:
    Bundan 8 numara olmaz 6 numara oynar bu , bunun yaptığını alarız İsmail fred de yapar zaten ,Fenere sane gibi adam lazım 5 2 Yanıtla
  • Srt15920 Srt15920:
    dunyaca ünlü vay be 7 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    abi bu adama ihtiyacı yok takımın çok acil sol stoper ve bir forvet e ihtiyacı var. osterwolde ile sol stoper olmuyor. neden anlamamak da ısrarcı bu yönetim. 5 0 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    allah sizi bildiği gibi yapsın bu adam bu paralar verilirmi 1 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    çöp 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:14:32. #7.11#
SON DAKİKA: Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.