Uzun zamandır Real Madrid başta olmak üzere adı birçok takımla anılan PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'nin yeni takımı belli oluyor.
Foot Mercato'da yer alan habere göre, Mbappe'nin, geçtiğimiz günlerde görüşme gerçekleştirdiği Real Madrid ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Haberde, Mbappe'nin Real Madrid'in sunduğu tüm şartları kabul ettiği ve gelecek sezonda Real Madrid formasını giyeceği öne sürüldü.
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 25 yaşındaki yıldız isim, bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada 22 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Anlaşma tamam! Mbappe Real Madrid yolunda - Son Dakika