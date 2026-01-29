Transfer çalışmaları devam eden Fenerbahçe'de transferin bir numaralı gündemi N'Golo Kante ve Ademola Lookman olurken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekibi SCO Angers forması giyen 19 yaşındaki golcü oyuncu Sidiki Cherif'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin genç oyuncu Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, Fransız ekibi ile bonservis pazarlıklarına devam edildiği aktarıldı. Transferde kısa süre içerisinde olumlu dönüşün yapılmasının beklendiği belirtildi.
İngiltere'den Crystal Palace, İtalya'dan Verona ve Fransa'dan Paris FC'nin de ilgisinin bulunduğu Sidiki Cherif, bu sezon Angers formasıyla oynadığı 19 maçta 4 gol attı.
Son Dakika › Spor › Anlaşmaya varıldı! Kante ve Lookman derken Fenerbahçe'den büyük ters köşe - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)