Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener\'dan bomba Amedspor çıkışı

Spor spikeri Ertem Şener, Amedspor'la ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Şener, Amedspor'u Süper Lig'de görmek istediğini ifade etti.
Ertem Şener, Amedspor'un Süper Lig'de yer almasının lige önemli bir renk katacağını vurgulayarak, "Amedspor'u Süper Lig'de görmeyi çok isterim. Renk katacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Deneyimli spiker, Amedspor'un başarıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek, "Amedspor şampiyonluğu hak ediyor. Onunla diğer takımlar arasında hiçbir fark yok." sözleriyle görüşünü dile getirdi.
