Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı

10.02.2026 14:42  Güncelleme: 14:50
Spor spikeri Ertem Şener, Amedspor hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Amedspor'un Süper Lig'de yer almasının lige renk katacağına inandığını belirten Şener, ''Amedspor şampiyonluğu hak ediyor. Onunla diğer takımlar arasında hiçbir fark yok'' dedi.

Spor spikeri Ertem Şener, Amedspor'la ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Şener, Amedspor'u Süper Lig'de görmek istediğini ifade etti.

"SÜPER LİG'E RENK KATAR"

Ertem Şener, Amedspor'un Süper Lig'de yer almasının lige önemli bir renk katacağını vurgulayarak, "Amedspor'u Süper Lig'de görmeyi çok isterim. Renk katacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

Deneyimli spiker, Amedspor'un başarıyı hak eden bir takım olduğunu belirterek, "Amedspor şampiyonluğu hak ediyor. Onunla diğer takımlar arasında hiçbir fark yok." sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    katılmıyorum kaç tane kulüp terörist simgesiyle anılıyor kendilerini futbola doğru çevirmeleri lazım siyaset ve futbol ayrilmalı artık.. 115 123 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    doğru bir yaklaşım kavgayla kinle kimse bişey düzeltemez 180 32 Yanıtla
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Aynı fikirdeyim. ama nedense , siyasi -ideolojik-etnik söylemler paylaşımlar , hep Amed spor cephesinden geliyor. biz farkındayız , diğer kulüplerden farkının olmadığını, fakat amed spor bunun farkında değil , gibi sanki. 43 36 Yanıtla
  • glory phaedrus phaedrus glory phaedrus phaedrus:
    Bu hayatta ahmet çakar hiç sevmem ama tek haklı olduğu taraf ertem şener altın mala ödülünün layık olduğunu söylediği ve gösterdiydi kısaca Sıvacı ertem. 25 24 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    ne var bunda bomba habermiş 24 5 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
