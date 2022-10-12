Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu

12.10.2022 10:41
Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu

Annesinin izinden giderek uluslararası başarılar elde eden Eskişehirli milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu, "Tekvando bir spor branşının da ötesinde insana, kendisini savunmayı öğretiyor" dedi.

Annesinin izinden giderek uluslararası başarılar elde eden Eskişehirli milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu, "Tekvando bir spor branşının da ötesinde insana, kendisini savunmayı öğretiyor" dedi.

Uluslararası başarıları ve örnek bir hayatı ile Eskişehir başta olmak üzere tüm Türk spor camiasının takdirlerini toplayan Avrupa şampiyonu Gülsena Karakuyulu, yaklaşık 13 yıl önce başladığı spor kariyerini 2014'ten beri milli sporcu olarak devam ettiriyor. Toplamda 135 resmi madalyayı elinde bulunduran Eskişehirli sporcu Karakuyulu hem tekvando branşına nasıl başladığını anlattı hem de müsabaka zamanlarında yaptıkları antrenman sisteminden bahsetti. Tekvandodan önce buz pateni ile uğraştığını söyleyen 22 yaşındaki sporcu, "Annem tekvandocu olduğu için beni de kendisinin yaptığı branşa yönlendirdi" dedi.

"Tekvandonun Poomsea Freestyle dalı ile ilgileniyorum"

Tekvandoya istemeyerek ve nefret ederek başladığını üzülerek dile getiren Gülsena Karakuyulu, "Başarılar kazandıkça bu branşı daha çok sevdim ve azmederek bu noktaya kadar geldim. Şimdi ise tekvandonun Poomsea Freestyle dalı ile ilgileniyorum. Yani; cimnastik, akrobasi ve tekvando hareketlerinin birleştirilmiş hali olarak diyebiliriz. Maç dönemlerimize yakın haftada 6 gün antrenman yapıyoruz ve 9-10 saat çok sıkı tempolarda çalışıyoruz. Fakat müsabaka tarihinden biraz daha uzaksak da bu yoğunluk 4-5 güne ve 3-4 saatlere düşüyor" şeklinde konuştu.

"Tekvando ile uğraşanların genelde diz kapaklarında çok büyük sakatlıklar oluyor"

Antrenmanlar öncesinde ısınmanın önemine dikkat çeken Karakuyulu, "Tekvando temel hareketlerini maça özel olarak uygulayacağımız teknikler ile birleştiriyoruz. Sonrasında ise maç performansında bir kondisyon çalışması ile idmanlarımızı tamamlıyoruz. Bu spor ile uğraşanların genelde diz kapaklarında çok büyük sakatlıklar meydana geliyor. Hatta ben de bu durum ile sık sık karşılaşıyorum. En ufak bir ters düşme esnasında sakatlık tekrar nüksediyor ve kolay kolay iyileşmiyor" diyerek gerçekleşme ihtimali olan sakatlık risklerine karşı vurgu yaptı.

Gelecekte kariyerine antrenör olarak devam etmek istediğini belirten Gülsena Karakuyulu, "Tekvando bir spor branşının da ötesinde insana kendisini savunmayı öğretiyor. Şu an ülkemizde herkesin bu sporu yapmasını tavsiye ediyorum ve insanların önünü açabilecek çok güzel bir spor dalı olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Kütahya haberleri | Kütahya İl Müftü Yardımcısı İsa Ada, vefat etti Kütahya haberleri | Kütahya İl Müftü Yardımcısı İsa Ada, vefat etti Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu Eskişehir haber: Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü Eskişehir haber: Eskişehir'de mısır verimi yüz güldürdü
Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:06 Pfizer yetkilisinden bomba itiraf: Koronavirüs aşıları yeterince test edilmeden piyasaya sürüldü
11:53 İdlib'de şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi HSK'nin Yargıtay'a seçtiği 10 üye arasında yer aldı
11:40 Fenerbahçe, Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmak için harekete geçti
11:27 Karısına fare zehri verdi! Eve dönüp yaşadığını görünce boğarak öldürdü
11:18 Beşiktaş'ın eleştirilen teknik direktörü Valerien Ismael, topladığı 18 puanla Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı geride bıraktı
11:15 Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti
11:05 Adana'da barışmak için buluştuğu husumetli arkadaşına ateş açtı! Hiçbir şey olmamış gibi bisikletine binip uzaklaştığı anlar kameralarda...
10:59 e-Devlet'e taşınan ali sicil kaydı silme işlemleri ile 17 bin 500 kişinin sabıka kaydı düzeltildi
10:47 Kızının, "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 12:17:57. #1.11#
SON DAKİKA: Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement