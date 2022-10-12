Annesinin izinden giderek uluslararası bir tekvandocu oldu

Annesinin izinden giderek uluslararası başarılar elde eden Eskişehirli milli tekvandocu Gülsena Karakuyulu, "Tekvando bir spor branşının da ötesinde insana, kendisini savunmayı öğretiyor" dedi.

Uluslararası başarıları ve örnek bir hayatı ile Eskişehir başta olmak üzere tüm Türk spor camiasının takdirlerini toplayan Avrupa şampiyonu Gülsena Karakuyulu, yaklaşık 13 yıl önce başladığı spor kariyerini 2014'ten beri milli sporcu olarak devam ettiriyor. Toplamda 135 resmi madalyayı elinde bulunduran Eskişehirli sporcu Karakuyulu hem tekvando branşına nasıl başladığını anlattı hem de müsabaka zamanlarında yaptıkları antrenman sisteminden bahsetti. Tekvandodan önce buz pateni ile uğraştığını söyleyen 22 yaşındaki sporcu, "Annem tekvandocu olduğu için beni de kendisinin yaptığı branşa yönlendirdi" dedi.

"Tekvandonun Poomsea Freestyle dalı ile ilgileniyorum"

Tekvandoya istemeyerek ve nefret ederek başladığını üzülerek dile getiren Gülsena Karakuyulu, "Başarılar kazandıkça bu branşı daha çok sevdim ve azmederek bu noktaya kadar geldim. Şimdi ise tekvandonun Poomsea Freestyle dalı ile ilgileniyorum. Yani; cimnastik, akrobasi ve tekvando hareketlerinin birleştirilmiş hali olarak diyebiliriz. Maç dönemlerimize yakın haftada 6 gün antrenman yapıyoruz ve 9-10 saat çok sıkı tempolarda çalışıyoruz. Fakat müsabaka tarihinden biraz daha uzaksak da bu yoğunluk 4-5 güne ve 3-4 saatlere düşüyor" şeklinde konuştu.

"Tekvando ile uğraşanların genelde diz kapaklarında çok büyük sakatlıklar oluyor"

Antrenmanlar öncesinde ısınmanın önemine dikkat çeken Karakuyulu, "Tekvando temel hareketlerini maça özel olarak uygulayacağımız teknikler ile birleştiriyoruz. Sonrasında ise maç performansında bir kondisyon çalışması ile idmanlarımızı tamamlıyoruz. Bu spor ile uğraşanların genelde diz kapaklarında çok büyük sakatlıklar meydana geliyor. Hatta ben de bu durum ile sık sık karşılaşıyorum. En ufak bir ters düşme esnasında sakatlık tekrar nüksediyor ve kolay kolay iyileşmiyor" diyerek gerçekleşme ihtimali olan sakatlık risklerine karşı vurgu yaptı.

Gelecekte kariyerine antrenör olarak devam etmek istediğini belirten Gülsena Karakuyulu, "Tekvando bir spor branşının da ötesinde insana kendisini savunmayı öğretiyor. Şu an ülkemizde herkesin bu sporu yapmasını tavsiye ediyorum ve insanların önünü açabilecek çok güzel bir spor dalı olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR