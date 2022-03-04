Annesinin kendisini savunması için gönderdiği tekvandoda başarıya doymuyor - Son Dakika
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Annesinin kendisini savunması için gönderdiği tekvandoda başarıya doymuyor

04.03.2022 12:08
Annesinin kendisini savunması için gönderdiği tekvandoda başarıya doymuyor

Ulusal ve uluslararası işitme engelliler tekvando şampiyonalarında önemli dereceler elde eden 23 yaşındaki milli sporcu Batuhan Şimşek'in hedefi bu yıl olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

Ulusal ve uluslararası işitme engelliler tekvando şampiyonalarında önemli dereceler elde eden 23 yaşındaki milli sporcu Batuhan Şimşek'in hedefi bu yıl olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

İşitme engelli olan Şimşek, ailesinin yönlendirmesiyle 12 yaşında Konya'da tekvandoya başladı. Kendisini savunması için gönderildiği sporu yaptıkça mutlu olan 23 yaşındaki Şimşek, başarılı olmak için annesi ve antrenörüne söz verdiği için aralıksız çalıştı. Bugüne kadar 12'si altın olmak üzere 40 madalya kazanan Şimşek, uluslararası müsabakalarda başarılı olmak için ter döküyor.

Hedef olimpiyatlarda altın madalya

Şimşek, annesi aracılığıyla işaret diliyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporla hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Başarılarının arkasında ailesi ve antrenörünün desteği olduğunu ifade eden Şimşek, "2013'ten beri her yıl aralıksız Türkiye şampiyonluğunu kimseye bırakmadım. Önce Avrupa daha sonra da dünya şampiyonluğuyla zirveye ulaştım. Tabii en büyük hedefim 3. olarak ayrıldığım olimpiyatlardan da altın madalya almaktı ama olmadı. İnşallah bu sene Rio'da yapılacak olimpiyatlara çok çalışacağım ve altın madalyayla döneceğim." ifadelerini kullandı.

Şimşek, hedefi doğrultusunda çok çalıştığını, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından olimpiyat şampiyonluğunun kendisi için çok önemli olacağını dile getirdi.

Anne Selamet Şimşek ise Şimşek gibi işitme engelli iki çocuğunu da kendilerini koruyabilsinler diye tekvando sporuna başlattıklarını kaydetti.

Antrenörü Ali Armağan'ın Batuhan ile çok iyi ilgilendiğini anlatan Şimşek, "Kendisini koruyabilmesi amacıyla verdiğimiz bu sporda hocasının yeteneğini fark etmesiyle Batuhan bu başarıları elde etti. İlk zamanlar, 'Çocuklarımız ne iş yapar?' diye geleceklerinden endişe de duyardık. Şimdi hem kendilerine olan özgüvenleri arttı hem de severek yaptıkları bir işte son derece başarılı oldular." diye konuştu.

"Batuhan her zaman başarılı bir sporcu oldu"

Antrenör Ali Armağan ise Batuhan'ın yakın dönemde yine Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Batuhan her zaman başarılı bir sporcu oldu. Ailesinin yanı sıra biz de kulüp olarak her zaman arkasında olduk. Batuhan 13 yıldır bizim yanımızda. Bu sene içerisinde inşallah olimpiyatlara gidecek. Öncesinde Türkiye şampiyonası var. Sporcumuz önce Türkiye'de madalya alacak. Ardından da olimpiyatlarda yarım kalan işini tamamlayıp altın madalyayla dönecek inşallah."

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Kaynak: AA

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