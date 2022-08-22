Antakya Belediyesi güreş takımının başarısı - Son Dakika
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Antakya Belediyesi güreş takımının başarısı

22.08.2022 12:26
Antakya Belediyesi güreş takımının başarısı

Antakya Belediyesi Gençlik Spor Güreş Takımı, Altınözü'nde düzenlenen Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda dereceyle döndü.

Antakya Belediyesi Gençlik Spor Güreş Takımı, Altınözü'nde düzenlenen Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda dereceyle döndü.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada, Altınözü'nde düzenlenen Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda Antakya Belediyesi GSK sporcularından 30 kiloda Mustafa Güven birinci, 35 kiloda Cuma Hanelçi ikinci, 45 kiloda Mehmet Hanifi Sarp birinci, 55 kiloda Hammut Hanelçi üçüncü, 70 kiloda Ali Kuyucu ikinci, 75 kiloda Abdurrahman Tekgöz üçüncü olduğu belirtildi.

Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Ali Arıkoğlu ve sporcuları tebrik eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, "Antakya'da güreşi seven ve bu spora yetenekli zengin bir potansiyelimiz var. Sporcularımızın başarıları ve ata sporumuz güreşin Antakya'da öneminin devam etmesi bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızı, sporcularımızın ailelerini, hocalarını ve bu başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" dedi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Antakya Belediyesi, Altınözü, Antakya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antakya Belediyesi güreş takımının başarısı - Son Dakika

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