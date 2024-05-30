Antalayaspor\'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsanesi olan ve 2012 yılında takımdan ayrılan Alex de Souza, 2021'de teknik direktörlük macerasına atılmıştı.

BUGÜN RESMİ İMZAYI ATACAK

Antalyaspor ile bugün resmi sözleşmeye imza atacak Alex de Souza'nın listesinin ilk sırasındaki isim belli oldu. Brezilyalı çalıştırıcının Paraguay ekiplerinden Club General Caballero forması giyen Juan Alexander Franco'yu istediği öne sürüldü.

İLK TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEK ÜZERE

46 yaşındaki Brezilyalı çalıştırıcı, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bu arada Alex de Souza, Antalyaspor'a ilk transferini de gerçekleştirmek üzere. Paraguay basınından ABC'nin geçtiği habere göre Antalyaspor, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Alexander Franco'yu transfer ediyor.