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Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı - Son Dakika

Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

10.02.2022 14:14
Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı.

Side Antik Kenti'nden başlayan etapta bisikletçiler, 144,5 kilometre pedal çevirecek. Sporcular; Manavgat, Belek, Perge ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek Muratpaşa'da etabı sonlandıracak.

Organizasyonda Türkiye'yi Spor Toto ile Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bisiklet takımları temsil ediyor.

Yarış direktörü Mutlu Erçevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dört gün sürecek organizasyona, 13 ülkeden 23 takımın 157 sporcuyla katıldığını söyledi.

Organizasyonda dünyaca ünlü sporcuların yer aldığını aktaran Erçevik, "Bisikletçiler, toplam 600 kilometre pedal çevirecek. İkinci etabımız, Kemer'den başlayacak." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteğiyle önemli bir yayın atılımı da gerçekleştiren organizasyon, bu yıl çok sayıda ulusal ve yerel televizyon kanalındaki canlı ve bant yayınlar sayesinde spor tutkunları ile buluşacak.

Tur, 13 Şubat'ta sona erecek.

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Muratpaşa, Bisiklet, Türkiye, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya Bisiklet Turu, Side-Antalya etabıyla başladı - Son Dakika Spor


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