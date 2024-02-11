Antalya Bisiklet Turu Sonuçlandı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Antalya-Antalya etabıyla sona erdi.
Organizasyonun dördüncü ve son etabı, Antalya Akvaryum'dan start aldı. Bisikletçiler, 185,4 kilometre pedal çevirerek Burdur il sınırı, Kargı, Çamlıca'dan geçti ve yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı.
Etabı 4.16.08'lik derecesiyle TDT-Unibet'in Hollandalı sporcusu Hartthijs de Vries kazandı. Alpecin-Deceuninck'ten Belçikalı Fabio Van Den Bossche ikinci olurken, Q36.5 Pro Cycling Team'den İtalyan Alessandro Fancellu üçüncü sırayı aldı.
Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında ise ilk üç sıraya İtalyanlar yerleşti. Polti-Kometa takımından Davide Piganzoli, organizasyonu birinci olarak tamamladı. VF Group Bardiani CSF Faizane'den Alessandro Pinarello ikinci, Bahrain Victorious'un Edoardo Zambanini üçüncü sırayı aldı. Organizasyonun en iyi takımı da Q36.5 Pro Cycling Team oldu.
Magenta ve turuncu mayoyu organizasyonun birincisi Davide Piganzoli elde etti. Polti-Kometa'dan Giovanni Lonardi ise sarı mayoyu kazandı. Yeşil mayoyu da etabın birincisi Hartthijs de Vries aldı.
Sporculara ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut takdim etti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, acil bir mesane sorununa işaret eden semptomların görülmesi için hastaneye nakledildi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanı Recep Önder'in ABB Meclis Üyesi Atilla Çelik'in yakınları tarafından darbedildiği görüntüleri paylaştı. Videoda, yerde sürüklenen Önder'in tekme tokat dövüldüğü, Önder'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Atilla Çellik'ten özür dilediği görüldü.
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş, araç kazası sonucu şehit oldu.
İYİ Parti'den milletvekili adayı olup seçilemeyen, daha sonra istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan'ın yeni adresi belli oldu. Kulislere düşen bilgilere göre, Gökhan Zan, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak. Zan'ın adaylığıyla ilgili resmi açıklamanın yarın yapılacağı belirtildi.
İsrail'i ziyaretinde 'Yahudi olabilirim' çıkışıyla çok konuşulan Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Vatikan'a gitti. St. Peter Bazilikası'nda düzenlenen törende, Milei tekerlekli sandalyede oturan Papa'nın önünde diz çökerek Francis'e sarıldı. Milei, daha önce Papa Francis'in sosyal adalet politikalarını eleştirmiş ve kendisine ''Şeytanın yeryüzündeki temsilcisi'' demişti.
Fenerbahçe'nin sahasında 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım gelmişti. Fenerbahçe ezeli rakibinin paylaşımına aynı şekilde yanıt vererek, ''Kör hakemleri, komik penaltıları, skandal hakem kararlarını ve tiyatro maçları en iyi bilen kulübe notumuz; ''Kişi kendinden bilir işi'' notunu düştü.
Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdığı maç sonrası sarı-kırmızılılardan olay bir paylaşım geldi. Maçtaki hakem kararlarına sert tepki gösteren Galatasaray cephesi paylaşımına, ''Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı. Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak'' notunu düştü.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 2-2 berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdıkları Alanyaspor maçı sonrası taraftardan özür diledi. Kartal, ''Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz'' dedi.
Son Dakika › Spor › Antalya Bisiklet Turu Sonuçlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?