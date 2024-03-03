Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 19.'su gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük lifestyle maratonu Runtalya, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in ve Antalya Valisi Hulusi Şahin'in çaldığı kornayla birlikte AKM önünden başladı. Maratona, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Atamızın izinde koşacağız, koşmaya da devam edeceğiz" diyerek, sporcularla birlikte starttaki yerini aldı ve bir süre maratonda koştu. Sporcular, Başkan Muhittin Böcek'e sevgi gösterisinde bulundu. Ayrıca Tekerlekli Sandalye Maratonu da gerçekleştirildi.
7'den 77'ye sporcuların katılım sağladığı maratonda ellerinde barış, dostluk ve savaş karşıtı söylemlerin yer aldığı dövizlerle koşan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Maratonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runtalya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşuldu.
Ödüller sahiplerini buldu
42 bin metre maratonda erkeklerde ilk üç dereceyi elde eden Akil Samir, Yoosuf İbrahim ve Dean Sauthoff ödüllerini Vali Hulusi Şahin'in elinden alırken, kadınlarda birinci olan Maria Kolpakova, ikinci olan Homeria Barzeger ve üçüncülüğü elde eden Olga Luferenko'ya ödülleri Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından verildi. - ANTALYA
Son Dakika › Spor › Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19. Antalya Maratonu'na katıldı - Son Dakika
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlığa seçildi. Genel kurulda yönetim, faaliyet ve denetim raporları oy çokluğuyla kabul edildi. Sungur'un yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Ömeroviç, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, bu maçla birlikte seri başlatma hedefleri olduğunu söyleyerek, 'Bulunduğumuz durumdan daha yukarı çıkmak için bütün maçları kazanmamız gerekiyor' dedi.
Yozgat'ta kurulan Yurdum Gençlikspor kadın futbol takımı, 3. ligde mücadele ederek 2. lig terfi elemelerine katılmak istiyor. Takımın antrenörü Emre Çimentepe, kadın futboluna yönelimin arttığını belirterek, Yozgat'ta bu alanda bir eksiklik olduğunu ve kulüplerini kurarak bu eksikliği giderdiklerini söyledi. Takımın hedefi ise Türk kadın futboluna oyuncular yetiştirmek ve 2. lige yükselmek.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, 30'dan fazla şehirden katılan 100 sporcuyla başladı. TSF Başkanı Gülkız Tulay, kadınların satranç sporuna ilgi duymalarının önemine vurgu yaparken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da satrancın ana branşlardan biri olduğunu belirtti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde 100 deve çeşitli illerden katıldı. Güreşler sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Deve sahipleri, atalarından gelen geleneği yaşatmak için bir araya geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yapılan olağanüstü genel kurulda Osman Sungur, başkanlık görevine seçildi. Genel kurula katılan 503 delegeden 458'i oy kullandı ve Sungur, 179 delegenin oyunu alarak başkan seçildi. Yönetim kurulu asil listesinde ise birçok isim yer aldı.
Bölgesel Amatör Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, evinde Kaynaşlı Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyetini sürdürdü.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?