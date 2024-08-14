Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM'de Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM'de Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM\'de Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezlerinde (ASFİM) yeni dönem kurs kayıtları başladı. Kurslar için 18 Ağustos tarihine kadar online kayıt yapılabilecek, dersler ise 26 Ağustos tarihinde başlayacak.

14.08.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezlerinde (ASFİM) yeni dönem kurs kayıtları başladı. Kurslar için 18 Ağustos tarihine kadar online kayıt yapılabilecek, dersler ise 26 Ağustos tarihinde başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), Antalyalıları spora teşvik etmeye ve sağlıklı yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM'in ücretsiz spor hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, yeni dönem kayıtları için 9-18 Ağustos tarihleri arasında "genclikspor.antalya.bel.tr" adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye ise 0242 321 2470 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Profesyonel eğitmenler ile özel kurslar

Vatandaşlar, 26 Ağustos'ta başlayacak olan ASFİM kurslarında, profesyonel eğitmenler eşliğinde çalışma imkanı bulacak. ASFİM'lerde reformer, pilates, step-aerobik, zumba, fitnes gibi alanlar bulunuyor. Ayrıca, çocuklara yönelik "çocuk jimnastiği" ile birlikte, Parkinson hastalarına ve ileri yaşlardaki vatandaşlara yönelik özel egzersiz kursları yer alacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM'de Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM'de Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
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