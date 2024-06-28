Antalya Büyükşehir Belediyesi ASFİM ile Antalyalıları sporla buluşturuyor

Spor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), Antalyalıları sporla buluşturmaya devam ediyor. Sağlıklı yaşam için ASFİM'leri tercih eden bireyler, sosyalleşme fırsatı da buluyor. 14 ilçede 6 bine yakın kursiyer ASFİM'den faydalanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM), ücretsiz spor yapmak isteyenlerin buluşma adresi oldu. Antalyalılar, sağlıklı bir yaşam için Büyükşehir Belediyesi'nin bu ASFİM merkezlerini tercih ediyor. Sağlıklı yaşamın yanında, sosyalleşme imkanı da bulan Antalyalılar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden oldukça memnun.

6 bin kursiyer

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ASFİM, vatandaşın hareketli ve sağlıklı bir yaşam geçirebilmesi adına, şehrin 14 ilçesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 14 ilçede 6 bine yakın kursiyer, ASFİM imkanlarından faydalanıyor. ASFİM, fitness, pilates, reformer, step aerobik, zumba, çocuk jimnastiği, kadınlara özel savunma sanatı, ileri yaş ve Parkinson hastalarına özel dersleriyle, birçok branşta vatandaşlara tamamen ücretsiz şekilde hizmet veriyor.

Çocuklar da ASFİM'de

Özellikle çocuklara yönelik yapılan çocuk jimnastiği kursu, çocukların ilgi odağı oluyor. 14 ilçede toplam 437 çocuk ASFİM'de jimnastik eğitimi alıyor. Böylece çocuklar genç yaşlarda spora eğilerek, gelecek yıllara güçlü ve zinde bir şekilde hazırlanıyor.

Uzman eğitmenler

Haftanın 7 günü, 09.00 ila 22.00 saatleri arasında, uzman eğitmen kadrosuyla hizmet veren ASFİM'in kapıları, 7'den 70'e tüm Antalyalılara açık. 2 ay süren her kurs döneminden sonra, isteyen vatandaşlar diğer kurs döneminde de, istediği kursa kayıt olma imkanına sahip. ASFİM'in ücretsiz kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, "genclikspor.antalya.bel.tr" adresinden online olarak kaydını yapabilir.

Sağlıklı ve zinde bir yaşam mümkün

Atatürk ASFİM Eğitmeni Nihal Sarıkaya, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız, vatandaşlarımız spor yapma alışkanlığı kazandırmak ve bu alışkanlığın sürmesini sağlamak. Sağlıklı ve zinde bir yaşam için tüm Antalyalıları ASFİM'e bekliyoruz" dedi.

Uncalı ASFİM Çocuk Jimnastiği Eğitmeni Nur Böcekdere de çocuklara spor bilincini erken yaşta aşılamaya çalıştıklarını belirterek, "Çocuklar burada çeşitli jimnastik hareketleri öğreniyor. Kendilerini daha özgüvenli hissediyor. Yeteneklerine göre yönlendirmeler yapıyoruz. Ayrıca sosyalleşme imkanı da buluyorlar. Ailelerden de çok olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA