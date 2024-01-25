Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı\'na ekipman desteği sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'nın Antalyalı sporcuları Çiğdem Sayın ve Esra Bozdemir Işık'a ekipman desteğinde bulundu. Yeni tenis tekerlekli sandalye ve raketlerine kavuşan engelsiz sporcular, Başkan Böcek'e destekleri için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen teslim törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, sporcular ve antrenörleri katıldı. Genel Sekreter Yardımcısı Arslan, engel tanımayan sporcuların büyük başarılara imza attığını belirterek, "Başkanımız Muhittin Böcek, milli sporcularımızın kullanım ömrü tamamlanan tekerlekli sandalyelerinin ve raketlerinin değiştirilmesi talimatını verdi. Başkanımızın çam sakızı çoban armağanı olarak bu ekipmanları Antalya'mızın gururu olan sporcularımıza takdim ettik. Engelli sporcularımıza desteklerimiz devam edecek" dedi.

Antalya'da yaşayan Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takım sporcuları Çiğdem Sayın ve Esra Bozdemir Işık, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Esra Bozdemir Işık, "Bizim için en önemli ekipman tekerlekli tenis sandalyesiydi. Başkanımız sesimizi duyarak bize yardımcı oldu. Şuan Türkiye ikincisiyim ve Çiğdem ile birlikte milli takım sporcusuyuz. İnşallah bu spor ekipmanlarıyla yeni başarılarımız gelecek ve hep beraber şampiyonluğu tadacağız" diye konuştu. - ANTALYA