Antalya\'da düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Trendyol 1. Lig'de 28 ve 29. haftaların programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 28. ve 29. haftaların müsabaka programı belirlendi. 28. haftada ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK, Boluspor-Gençlerbirliği ve diğer maçlar oynanacak. 29. haftada ise Bodrum FK-Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Sakaryaspor-Boluspor ve diğer maçlar yer alacak.