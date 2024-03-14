Antalya'da düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Antalya\'da düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen 'Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası' Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında başladı. 30 ülkeden 204 golfçünün katıldığı turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek. Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak olan turnuva, 16 Mart'ta sona erecek.

14.03.2024 16:41  Güncelleme: 16:44
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Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen "Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya ve National Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya 30 ülkeden 204 golfçü katılıyor.

Üç gün sürecek turnuvada, golfçüler 54 çukurda birincilik için mücadele edecek.

Turnuvada birinci olan profesyonel golfçü, 5 bin avroluk para ödülünün sahibi olacak. Organizasyonda, toplamda 92 bin avro para ödülü dağıtılacak.

Turnuva, 16 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da düzenlenen Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı - Son Dakika

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