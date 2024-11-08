Antalya\'da Avrupa Kros Şampiyonası Hazırlıkları Başladı

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Antalya'da gerçekleştirilecek olan SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası'nın basın lansmanı yapıldı.

Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Avrupa Atletizm Birliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle bu yıl düzenlenecek SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonasının basın lansmanına Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt ve basın mensupları katıldı.

Lasmanda konuşan Vali Şahin, Antalya'nın elverişli iklimi ve muhteşem coğrafyasıyla kültür, sanat ve spor merkezi konumunda olduğunu belirterek, özellikle sonbahar ve kış aylarında sanat, spor ve festival şehri haline geldiğini söyledi.

Kentin bu yılda ulusal ve uluslararası spor etkinlikleri düzenlemeye devam ettiğini dile getiren Şahin, "Bu etkinlikler dahilinde gerçekleştirilecek olan SPAR 30. Avrupa Kros Şampiyonası, Antalya için çok önemli. Bu şampiyona kapsamında 40 ülkeden 600'ün üzerinde sporcunun Antalya'ya gelmesini bekliyoruz. Çok başarılı bir sportif etkinliği Antalya'da tamamlamış olacağız. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ise, Türkiye'nin ilk defa Avrupa Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapacağını hatırlatarak "Avrupa'nın en önemli atletlerini, uzun mesafe koşucularını ağırlayacağız. Olimpiyatlarda yarışmış en az 25-30 sporcunun organizasyona katılacağını bekliyoruz. 2017 yılında Slovakya'nın Samorin kasabasında düzenlenen şampiyonada 561 sporcu katılmış. İnşallah bu yarışmada 600'ün üzerinde sporcuyla rekor kırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de şampiyona için Dokumapark alanında 1800 metre uzunluğunda yeni bir kros parkuru oluşturulduğunu ve hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Kepez ilçesi Dokumapark alanında 8 Aralık'ta düzenlenecek şampiyona kapsamında, 20 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 4,5 kilometre, 23 yaş altı kadın ve erkekler kategorisinde 6 kilometre, büyük kadın ve erkekler kategorisinde 7,5 kilometre ve 4x1,5 kilometre karışık bayrak yarışması olmak üzere yedi kategoride düzenlenecek.