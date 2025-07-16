Antalya'da Çocuklar İçin Ücretsiz Futbol Akademisi Sezonu Açıldı - Son Dakika
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Antalya'da Çocuklar İçin Ücretsiz Futbol Akademisi Sezonu Açıldı

Antalya\'da Çocuklar İçin Ücretsiz Futbol Akademisi Sezonu Açıldı
16.07.2025 11:26  Güncelleme: 11:28
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6-10 yaş arasındaki çocuklar için düzenlediği Futbol Akademisi'nde yeni sezonu başlattı. Yaz boyunca hafta içi 4 gün eğitim vererek geleceğin sporcularını yetiştirmeyi amaçlayan akademi, çocukların spor yapmalarına ve sosyal beceriler kazanmalarına olanak tanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara yönelik olarak düzenlediği Futbol Akademisi'nde yeni sezon başladı. 6-10 yaş aralığındaki çocukların eğitim aldığı akademide, yaz boyunca hafta içi 4 gün eğitim veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Futbol Akademisi'ne minik sporcuların ilgisi sürüyor. 6-10 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak ücretsiz eğitim veren Futbol Akademisi, geleceğin sporcularını yetiştiren bir merkez haline geliyor. Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı içerisindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halı Sahalarında antrenmanlarını yapan geleceğin yıldız adayları, hedeflerine ulaşmak için var gücüyle çalışıyor. Futbol Akademisi'nde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftada 4 gün eğitim veriyor.

Takım olmayı öğreniyorlar

Akademi de çocuklara temel futbol eğitiminin yanı sıra, sporcu ahlakına yönelik konularda da eğitim veriliyor. Akademi de başarı sağlayan öğrenciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç takımlarında denemeye alınma şansını da yakalıyor. Ayrıca genç sporcular birbirleriyle kaynaşıp, sosyalleşerek, takım olma olgusunu da benimsiyorlar.

"Antrenmanlar bana çok şey kazandırdı"

Futbol Akademisi'ne severek geldiğini söyleyen Kaan Tezeren, "Burada vaktimiz keyifli geçiyor. Yeni arkadaşlar edindim. Takım olmayı öğreniyoruz burada. Burada yaptığım antrenman bana çok şey kazandırdı. İlk başladığım zamanlarla şimdiki halim arasında dağlar kadar fark var. Burada 2 yılı tamamladım ve çok daha iyi seviyeye geldim. Daha da ilerleyebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Futbol becerilerim gelişti"

Futbolu çok sevdiğini belirten Mert Yılmaz da " Antrenmanlarda ve maçlarda keyifli vakit geçiriyorum. Arkadaşlarımla eğleniyorum. Bence burası çok iyi ve herkes gelebilir. Burada futbol becerilerimin geliştiğini düşünüyorum" dedi.

Ücretsiz olması vatandaşı rahatlatıyor

Öğrenci velisi Ali Aydın ise "Haftanın belli günleri oğlumu getiriyorum. Çocuğum, buraya geldiği için çok mutlu ve heyecanlı, mutlu olduğu için ben de çok mutlu oluyorum. Antrenman günleri bizim için çok keyifli geçiyor. Ayrıca hocalarımızdan da çok memnunum. Bu tür eğitimlerin ücretleri dışarda yüksek. Burada ücretsiz şekilde eğitim verilmesi ise bizim için çok iyi, bizi rahatlatıyor" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalya'da Çocuklar İçin Ücretsiz Futbol Akademisi Sezonu Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Çocuklar İçin Ücretsiz Futbol Akademisi Sezonu Açıldı - Son Dakika
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