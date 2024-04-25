Antalya'da düzenlenen Kempo IKF Dünya Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Antalya'da düzenlenen Kempo IKF Dünya Şampiyonası başladı

Antalya\'da düzenlenen Kempo IKF Dünya Şampiyonası başladı

Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı Kempo IKF Dünya Şampiyonası, Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ve Uluslararası Kempo Organizasyon Başkanı Tarkan Özçicek'in önderliğinde gerçekleştiriliyor. Şampiyonada 40 ülkeden 3 binden fazla katılımcı yer alıyor. Türk Milli Takımı, şampiyonanın ilk gününde yapılan Weapon Kata ve Kata kategorilerinde büyük bir başarı elde etti. Berk Erol ve Resul Can Deniz, kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

25.04.2024 22:58
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Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı Kempo IKF Dünya Şampiyonası başladı.

Kempo IKF Dünya Şampiyonası, Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis Avşar ve Uluslararası Kempo Organizasyon Başkanı Tarkan Özçicek'in önderliğinde gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada 40 ülkeden 3 binden fazla katılımcı yer alıyor.

Organizasyonun açılış seremonisinde Türkiye Kempo Federasyon Başkanı Avşar tarafından Kempo Ülke Federasyon başkanlarına Türk geleneklerinden esinlenen hediyeler sunuldu.

Açılış seremonisinin ardından, şampiyonanın ilk gününde Weapon Kata ve Kata kategorilerinde 226 müsabaka gerçekleştirildi.

Kata kategorisinde 21 ve 38 yaş gruplarında yapılan müsabakalarda, Türk Milli Takımı büyük bir başarı elde etti. Berk Erol ve Resul Can Deniz, kategorilerinde dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Antalya'da düzenlenen Kempo IKF Dünya Şampiyonası başladı - Son Dakika

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