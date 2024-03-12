Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası tamamlandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonunca 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen ve dün başlayan yarışmanın bugünkü son bölümünde final atışları yapıldı.
Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri, törenle verildi.
13 ildeki 23 kulüpten 16'sı kadın, 39'u erkek toplam 55 sporcunun katıldığı organizasyondaki dereceler şöyle oluştu:
Klasik Yay Erkek Açık
1- Cemil Yılmazlı (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Vedat Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
3- Sadık Savaş (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
Klasik Yay Kadın Açık
1- Yağmur Şengül (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2- Merve Nur Eroğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Zehra Özbey Torun (Antalyaspor Kulübü)
Makaralı Yay Erkek Açık
1- Bülent Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
2- Kenan Babaoğlu (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)
3- Abdullah Yorulmaz (Denizli Büyükşehir Belediyespor)
Makaralı Yay Kadın Açık
1- Öznur Cüre Girdi (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Büşra Fatma Ün (Göztepe Spor Kulübü)
3- Sevgi Yorulmaz (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
Erkek W1 Açık
1- Yiğit Caner Aydın (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
2- Bahattin Hekimoğlu (Okçular Vakfı Spor Kulübü)
3- Şehit Kemikkıran (Spor AŞ Gençlik ve Spor Kulübü)
Kadın W1 Açık (Klasik/Makaralı)
1- Zeynep Sena Saran (Gazi Okçuluk Spor Kulübü)
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